Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher flüchten ohne Beute.

Lippe (ots)

Ohne Beute flüchteten am frühen Mittwochmorgen zwei Einbrecher von dem Grundstück eines Reihenhauses im Mohnweg. Ein Zeuge sah gegen 3 Uhr zwei Personen über einen der Zäune steigen. Die Täter hatten zuvor versucht, die Terrassentür eines der Häuser aufzuhebeln. Möglicherweise sind die Männer in der Nähe aufgefallen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

