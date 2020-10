Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fußgänger schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag kam es im Einmündungsbereich Leopoldstraße/Woldemarstraße in der Detmolder Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Gegen 11:20 Uhr war ein 78-jähriger Detmolder mit seinem grauen Mercedes Benz auf der Woldemarstraße in Richtung Leopoldstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts in die Leopoldstraße kollidierte er mit einem 54-jährigen Fußgänger aus Detmold, der die Ampel in Richtung Woldemarstraße/Rosental überquerte. Dabei wurde der 54-Jährige über die Motorhaube des Mercedes Benz geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum Detmold. Am Pkw des 78-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Ihre Beobachtungen zum Verkehrsunfall richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

