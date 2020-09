Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Radfahrer nach Zusammenstoß mit einem Auto

Hagen (ots)

Auf der Westpreußenstraße in Vorhalle kam es am Dienstag (22. September) um 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 77-Jähriger mit seinem Mazda von der Westpreußenstraße aus kommend in Fahrtrichtung Wetter nach rechts auf die Weststraße abbiegen. Dabei stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 68-jährigen Pedelecfahrer zusammen. Der Sachschaden am Auto sowie Rad wird auf insgesamt 1.400 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (ra)

