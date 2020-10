Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Diebe auf der Baustelle.

Lippe (ots)

Diebe suchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Baustelle in der Paderborner Straße im Bereich der "Gauseköte" auf. Sie knackten die Schlösser eines Bauwagens sowie eines Baucontainers. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231/6090.

