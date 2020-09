Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Autoüberschlag - drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 11.09.2020, gegen 02.35 Uhr, kam es in Rohmatt zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Opelfahrer fuhr auf der L146 in Richtung Mambach. In einer Rechtskurve in Rohmatt kam er vermutlich auch aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich anschließend an einer Böschung, stieß mit einer Straßenlaterne zusammen und kam auf den Rädern und auf der Straße wieder zum Stehen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer des Opel Alkoholbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 17.000 Euro.

