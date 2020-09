Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfall - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Nachträglich wurde der Polizei ein Unfall gemeldet, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Unfall soll sich am Montag, 07.09.2020, gegen 10 Uhr, in der Basler Straße zugetragen haben. Nach Angaben des 66-jährigen Radfahrers fuhr er auf der Basler Straße, als ihm ein schwarzer Kleinwagen, welcher von der Hauptstraße kam und offensichtlich die Basler Straße queren wollte, die Vorfahrt genommen haben soll. Der Radfahrer musste deshalb stark abbremsen und stürzte. Der Fahrer des Autos hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden. Da der Radler ihm zu verstehen gab, dass alles in Ordnung sei, trennten sich die Wege. Später stellten sich bei dem Radfahrer Schmerzen ein und er verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht nun Zeugen des Unfalles und den Fahrer des schwarzen Kleinwagens.

