Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Leopoldstal. In Auto eingedrungen.

Lippe (ots)

Donnerstagmorgen drang ein Automarder in einen grauen Audi ein, der auf dem Hof eines Hauses im Eichenweg parkte. Zwischen zirka 6:30 und 7:00 Uhr schlug der Täter das Glas einer Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und gelangte so in den Innenraum. Hieraus stahl er eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

