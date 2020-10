Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(sb) Am frühen Samstagmorgen gegen 04:39 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lemgoer die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo. In Höhe Bentruper Weg beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Hierbei touchierte er einen Leitpfosten und kam zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt.

