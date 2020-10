Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrern

Lippe (ots)

(sb) Am 03.10.20 gegen 12:55 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftraftrad die Dorfstraße in Richtung Hauptstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Kradfahrer. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste ambulant behandelt werden. Der 55-Jährige wurde mit schweren Verletzung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Kräder mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Dorfstraße komplett gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000EUR.

