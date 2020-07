Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Landkreis Rottweil) Drogenbesitz führt zu Anzeige (23.07.2020)

Villingendorf (ots)

Am Donnerstagabend hat eine Polizeistreife einen 19-jährigen Fahrradfahrer in der Straße "Charlottenwäldle" kontrolliert. Der junge Mann war den Beamten aufgefallen, da er ohne Licht fuhr. Als sie ihn kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Kurze Zeit später gelang es den Polizisten, den 19-Jährigen zu kontrollieren. Aufgrund falscher Angaben wurde der Rucksack des Mannes durchsucht, in dem Drogen aufgefunden wurden. Nun muss der junge Mann mit einer Anzeige rechnen.

