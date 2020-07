Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Obereschach) Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer (23.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 51-jährige Fahrradfahrerin zu, die gestern gegen 12 Uhr in der Niedereschacher Straße unterwegs war. Die Frau fuhr auf einem abschüssigen Gehweg in Richtung Ortsmitte, wobei sie eine Mülltonne streifte und zu Fall kam. Die Frau, die keinen Schutzhelm trug, blieb zunächst bewusstlos an er Unfallstelle liegen. Nach ihrer Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte sie dieser in eine Klinik. An ihrem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

