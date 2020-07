Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autoscheibe eingeschlagen (23.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in den gestrigen Abendstunden in der Konstanzer Straße begangen wurde. Unbekannte schlugen die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Kleintransportes der Marke Peugeot Boxer ein, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euros entstand. Aus dem Transporter wurde nichts entwendet. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

