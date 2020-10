Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ohrsen. Einbrecher transportieren ihr Diebesgut mit Fahrzeug ab.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Freitag in ein Haus in der Ohrser Straße ein. Die Täter hebelten an verschiedenen Türen und Fenstern und schlugen das Glas eines Fensters ein. Unter anderem entwendeten sie einen Aluminiumkoffer, eine Musikanlage und zahlreiche Schallplatten. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Gegen 6:55 Uhr sahen Zeugen, wie auf dem Grundstück gelagerte Tüten von den Insassen eines silbergrauen Zweisitzers, vermutlich der Marke Peugeot, abgeholt wurden. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

