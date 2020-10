Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wiembeck. Kriminalpolizei sucht Zeugen für Brandstiftung.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von zwei Bränden in landwirtschaftlichen Gebäuden in der Nacht zu Sonntag. Gegen 22 Uhr brannte ein Kuhstall eines Gehöftes an der Wiembecker Straße. Ein Tier kam dabei ums Leben. Ein weiteres wurde verletzt. Die meisten Kälber konnten aus dem brennenden Stall gerettet werden. Gegen 0.30 Uhr wurde ein zweiter Brand auf einem Gehöft am Funkenbruch gemeldet. Hier brannte ein Pferdestall. Alle Tiere konnten unverletzt aus der Stallung geholt werden. Das Gebäude selbst brannte komplett nieder. In beiden Fällen liegt der Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Fahndung nach einem möglichen Brandstifter kam während des zweiten Brandes ein Polizeihubschrauber aus Dortmund zum Einsatz. Aufgrund der zeitlichen und der räumlichen Nähe beider Brände gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zu den Brandstiftungen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell