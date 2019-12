Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Der Brand einer Dehnfuge an einem Mehrfamilienhaus, beschäftigte die Feuerwehr am Sonntagnachmittag.

Frankfurt am Main (ots)

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr, mit dem Hinweis "Rauchentwicklung aus einer Fassade eines Mehrfamilienhauses", nach Bergen-Enkheim in die Marktstraße gerufen. Ursache hierfür war ein ausgedehnter Brand einer zwischen einem Mehrfamilienhaus und einer angrenzenden Garage vorhandenen Dehnfuge. Die Löscharbeiten, welche von mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräften mittels Strahlrohr und einem Speziallöschgerät durchgeführt wurden, gestalteten aufwendig. So mussten zum Ablöschen einzelner Glutnester von der Feuerwehr unter anderem große Teile der Fassade des betroffenen Gebäudes gewaltsam geöffnet werden. An den Löscharbeiten, die gegen 16:00 Uhr beendet werden konnten, waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bergen-Enkheim beteiligt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell