Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Lastkraftwagen in Schwanheim ausgebrannt

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Mittag (12.12.2019) ist gegen 13:00 Uhr im Kreuzungsbereich Libellenweg / Tannenkopfweg ein Lastkraftwagen der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen der Motorraum sowie die Fahrerkabine des unbeladenen Kippers im Vollbrand. Das Feuer konnte von mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräften schnell mittels Strahlrohr gelöscht werden. Ausgelaufene Kraft- und Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgefangen und so ein Einlaufen der Öle in die Kanalisation verhindert. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 20 Kräften vor Ort. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Einsatzende für die Feuerwehr war gegen 14:15 Uhr.

