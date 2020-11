Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfall auf Kreisverkehr

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Ein 56-Jähriger aus Ibbenbüren ist bei einem Unfall am Püsselbürener Damm am frühen Montagmorgen (09.11.2020) gegen 04.26 Uhr schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Audi in Richtung Ibbenbürener Innenstadt unterwegs. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit direkt auf den Kreisverkehr Püsselbürener Damm/St.-Joseph-Straße zu. Auf dem Kreisverkehr beschädigte er Stollenstützen sowie zwei Verkehrsschilder. Am Ende der Unfallfahrt blieb der Wagen auf der linken Seite liegen. Es entstand Totalschaden. Der 56-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt, so dass die Feuerwehr zur Bergung des Schwerverletzten das Autodach aufschneiden musste. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich um den Kreisverkehr musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 40.000 Euro.

