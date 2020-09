Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Körperverletzung auf dem Akademiehof; Räumung des Akademiehof nach mehreren Zwischenfällen; Versuchtes Tötungsdelikt durch Messerstiche

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Körperverletzung auf dem Akademiehof

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter kam es am Sonntag gegen 3.30 Uhr auf dem Akademiehof in Ludwigsburg. Die beiden Männer gerieten in Streit, in dessen Folge der 23-Jährige durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt wurde. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen,

Ludwigsburg: Akademiehof wird nach mehreren Zwischenfällen geräumt

Nach zwei Schlägereien, einer Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten, diversen Ordnungsstörungen, teilweise stark betrunkenen Personen sowie aggressivem Auftreten gegenüber den Polizeibeamten wurde der Akademiehof am Samstagnacht gegen 23.20 Uhr geräumt. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt circa 80 Personen auf dem Gelände. Die Räumung verlief überwiegend störungsfrei.

Ludwigsburg: Versuchtes Tötungsdelikt durch Messerstiche

Zu einem versuchten Tötungsdelikt kam es am Sonntag gegen 02.20 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg vor einem Café. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern noch an. Mutmaßlich kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Folge zwei 23-Jährige mit Schnitt-und Einstichverletzungen ärztlich behandelt werden mussten.

