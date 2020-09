Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-Jähriger wurde am Sonntag gegen 22:00 Uhr in Kornwestheim im Bereich der Marie-Curie-Straße durch Polizeibeamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg zunächst vorläufig festgenommen. Der Festnahme war ein größerer polizeilicher Einsatz vorausgegangen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht bereits am Donnerstag gegen 0:35 Uhr in Kornwestheim am Bahnhof einen schweren räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatte die Ermittlungen übernommen und fahndete mit Haftbefehl nach dem Tatverdächtigen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der 45-Jährige dann am Sonntag gegen 19:30 Uhr durch Kriminalbeamte im Bereich eines Schrebergartens in der Marie-Curie-Straße lokalisiert werden. Da sich der Mann in dem Objekt verschanzte und damit drohte, sich selbst das Leben zu nehmen, wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit leuchtete die Feuerwehr Kornwestheim das Areal aus. Auch ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Gegen 22:00 Uhr gab der Tatverdächtige dann auf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde heute einem Haftrichter beim AG Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend durch Kriminalbeamte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

