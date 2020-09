Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unbekannter bei Verkehrskontrolle in Böblingen geflüchtet; Fahrzeug-Aufbrecher in Böblingen unterwegs; Zeugen nach Körperverletzung in Schönaich gesucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unbekannter geflüchtet

Am Sonntag gegen 01:35 Uhr beabsichtigte eine Zivilstreife in der Stuttgarter Straße in Böblingen einen Ford Focus Kombi zur Kontrolle anzuhalten. Auslöser hierfür war das Fahrverhalten des bislang unbekannten Fahrers. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit in die Stuttgarter Straße eingebogen. Mittels Blaulicht und Anhaltezeichen gelang es den Beamten schließlich das Fahrzeug auf Höhe des Thermalbads zu stoppen. Nachdem der Fahrer hierauf aus dem Ford ausgestiegen war, blickte er zunächst zu den Einsatzkräften und ergriff dann die Flucht in ein angrenzendes Dornendickicht. Aufgrund dieser Tatsache nahm die Streife umgehend die Verfolgung des Flüchtenden auf. Diese blieb allerdings erfolglos. Auch weitere Fahndungsmaßnahmen in die mehrere Streifen eingebunden waren, führten nicht zur Ergreifung des Unbekannten. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren handeln, der etwa 170 cm groß ist. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Glatze und graue Ober- und Unterbekleidung. Grund für die Flucht des Mannes, waren vermutlich gestohlene Kennzeichen, die an dem Ford angebracht waren. Hierbei handelt es sich um zwei unterschiedliche Kennzeichen, die zur Beweis- und Eigentumssicherung einbehalten wurden. Zudem wurde das Auto, dessen Fahrzeugidentifikationsnummer vermutlich gefälscht ist, ebenfalls sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 132500.

Böblingen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 17:00 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Vaihinger Straße / Jahnstraße in Böblingen sein Unwesen. Der Unbekannte hatte es auf insgesamt fünf Fahrzeuge abgesehen die an den genannten Örtlichkeiten geparkt waren. Hierbei handelt es sich um einen Mercedes Sprinter, drei VW und einen Audi. Während der Täter auf noch ungeklärte Art und Weise in die Innenräume von vier Fahrzeugen gelangt war, schlug er bei einem Pkw die Beifahrerscheibe ein. Anschließend durchwühlte er sämtliche Fahrzeuge und ließ aus dem Mercedes eine Kühlbox mitgehen. In der Box befand sich eine Flasche Spirituose, die der Dieb entwendete. Die Box ließ er etwa 50 Meter vom Fahrzeug entfernt zurück und suchte schließlich das Weite. Aus den anderen Autos wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Jedoch entstand an den jeweiligen Türen, die zerkratzt waren, ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Höchstwahrscheinlich kommt derselbe Täter für weitere Aufbrüche infrage, die zwischen Samstag 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Vaihinger Straße / Kleiststraße sowie zwischen Freitag 23:00 Uhr und Samstag 10:30 Uhr in der Vaihinger Straße stattgefunden haben. In zwei Fällen wurde an einem Hyundai und einem Fiat jeweils eine Beifahrerscheibe eingeschlagen und an einem Wohnwagenanhänger ein Fliegengitter sowie eine Isolierplane aufgeschnitten. Auch hier durchsuchte der Unbekannte die Fahrzeuge und entwendete aus dem Wohnwagenanhänger einen mobilen DVD-Player, ein Digitalradio, einen Sat-Receiver sowie Bekleidungsstücke. Aus den beiden anderen Pkw ließ er offenbar nichts mitgehen. Der Gesamtwert seiner Beute sowie die Höhe des angerichteten Sachschadens sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 132500, in Verbindung zu setzen.

Schönaich: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die am Sonntag zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Schönaich verübt worden sein soll, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 17-Jähriger im Tatzeitraum im Bereich eines Kreisverkehrs auf. Dort traf er auf zwei bislang unbekannte Täter, mit denen er sich kurz unterhielt. Offenbar kam es anschließend seitens der Unbekannten zu verbalen Provokationen gegenüber dem 17-Jährigen. Die Gründe hierfür sind momentan gänzlich unklar. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und die beiden Unbekannten sollen auf den 17-Jährigen mehrfach eingeschlagen und zu Boden gebracht haben. Nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hupend an das Trio vorbeigefahren war, ließen die Angreifer von dem am Boden liegenden Jugendlichen ab. Die Kontrahenten trennten sich daraufhin und der 17-Jährige lief davon. Einer der Angreifer folgte ihm wohl und schlug den Jugendlichen erneut. Als sich der 17-Jährige dagegen gewehrt hatte, fuhr abermals ein Pkw-Lenker vorbei, der hupte. Anschließend wandte sich der Unbekannte ab und machte sich zusammen mit seinem Begleiter aus dem Staub. Bei ihnen soll es sich um zwei männliche Personen handeln. Einer von ihnen ist etwa 18 bis 19 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat eine schmale Statur, circa sieben cm braune oder schwarze kurze Haare, die zur Seite gekämmt waren. Darüber hinaus war er mit einer weißen Jacke bekleidet. Sein Mittäter ist etwa 19 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit breiter Statur. Er trug einen Vollbart, hat schwarze, kurze lockige Haare und war komplett schwarz bekleidet. Auffällig war seine schwarze, glänzende Steppjacke. Die Unbekannten sprachen beide gut Deutsch mit Akzent. Durch den Angriff wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun die beiden Verkehrsteilnehmer und bittet weitere Zeugen, sich ebenfalls unter der Tel. 07031 132500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell