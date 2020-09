Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbruch in Tierheim; Schlägerei endet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Einbruch in Tierheim

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstag 23:45 Uhr und Sonntag 7:30 Uhr Zugang zu einem Tierheim in der Enzgasse in Vaihingen an der Enz. Im Gebäude wurden verschiedene Räume durchsucht und Bargeld gestohlen. Die genaue Höhe der Sachschäden und des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

Vaihingen an der Enz: Schlägerei endet im Polizeigewahrsam

Am Sonntag gerieten ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger gegen 9:35 Uhr am Marktplatz in Vaihingen an der Enz in Streit, der letztlich für den 22-Jährigen im Polizeigewahrsam endete. Den bisherigen Erkenntnissen nach sollen sich die beiden zunächst verbal gestritten haben und in der Folge habe der 22-Jährige dann den 21-Jährigen körperlich angegangen. Beide Beteiligten und ein Zeuge wurden zur weiteren Klärung des Sachverhalts durch Polizeibeamte zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht. Dort bestätigte sich durch Atemalkoholtests die erhebliche Alkoholisierung der beiden. Nachdem der 22-Jährige nach einer deutlichen Ansprache seine Aggressionen gegenüber dem 21-Jährigen noch immer nicht einstellen wollte und diesen weiter bedrohte, kam er letztlich in polizeilichen Gewahrsam.

