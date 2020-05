Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täter werden bei Einbruch bemerkt

Cuxhaven (ots)

Am Dienstagabend (12.05.20) brachen bisher unbekannte Täter zwischen 22:20 Uhr und 22:55 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Ahrensfluchter Moor in Oberndorf ein. Nachdem die Täter sich an mehreren Fenstern und einer Tür zu schaffen machten, konnten sie schließlich durch ein Fenster in das Haus gelangen. Hier wurden Sie jedoch durch die Hausbewohnerin bemerkt. Die beiden Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter(n) sowie insbesondere auch zu Fahrzeugen im Bereich Oberndorf machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) zu wenden.

