Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrüger in Cuxhaven erneut erfolgreich

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstagnachmittag (12.05.2020) meldete sich eine Cuxhavener Seniorin gegen 16:00 Uhr bei der Polizei Cuxhaven und gab an, dass ihr eine große Menge Bargeld sowie hochwertiger Schmuck entwendet worden sei. Eine männliche Person habe sich am Telefon als Mitarbeiter der Sparkasse ausgegeben und mitgeteilt, dass die Senioren Falschgeld zuhause habe, welches sofort abgeholt werden muss. Durch die geschickte Gesprächsführung glaubte die Senioren dem Anrufer. Noch während des Telefonats erschienen zwei männliche Personen an ihrer Tür. Nach erstem Zögern ließ die Senioren die beiden Männer ins Haus und übergab ihnen neben einer größeren Summe Bargeld auch sehr hochwertigen, angeblich gefälschten Schmuck. Erst am Samstag hatten Betrüger mit der gleichen Methode eine hohe Summe Bargeld erlangt. Ebenso versuchten Betrüger erneut im gesamten Landkreis unter verschiedenen Denkmänteln telefonisch Hinweise über Bargeld oder Wertgegenstände zu erhalten. Hierbei blieb es jedoch beim Versuch. Die Gutgläubigkeit der älteren Mitbürger wird oft schamlos ausgenutzt. Die Polizei rät erneut: Seien Sie immer misstrauisch. Beenden Sie im Zweifel das Telefongespräch sofort. Weder die Polizei, noch Mitarbeiter der Sparkasse oder anderer Institutionen fragen am Telefon nach Schmuck und Wertgegenständen. Niemals kommen Polizeibeamte zur Wohnanschrift, um angebliches Falschgeld oder Schmuck abzuholen oder zu verwahren. Rufen Sie selbst die Polizei.

