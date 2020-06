Polizei Hagen

POL-HA: 13-jähriger Fahrradfahrer prallt gegen Beifahrertür

Hagen (ots)

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntag (21.06.2020), gegen 14:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Hagener fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg der Voerder Straße. Hier wurde er von einem 38-jährigen Mann übersehen, der plötzlich die Beifahrertür eines geparkten VW Polo geöffnet hat. Der 13-Jährige fuhr ungebremst in die Tür und kam zu Fall. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

