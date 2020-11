Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Bauwagen gestohlen

LotteLotte (ots)

Von einem großen Bauernhof an der Achmerstraße ist in der Zeit zwischen Freitag (06.11.2020) und Samstag (07.11.2020), 10.00 Uhr und 08.00 Uhr, ein Bauwagen gestohlen worden. Der Kfz-Anhänger stand im hinteren Bereich des Hofs. Ersten Erkenntnissen zufolge entfernten die unbekannten Täter eine Parkkralle, die zur Sicherung am Bauwagen angebracht war. Sie entwendeten den Anhänger mitsamt der Ladung - mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen - und flüchteten in unbekannte Richtung. Täterhinweise gibt es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei in Ibbenbüren bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

