PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 09.07.2020

Limburg (ots)

1. Fenster von Schule aufgehebelt, Mengerskirchen, Dillhäuserweg, Montag, 06.07.2020, 14.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2020, 10.00 Uhr

(si)Von Montag auf Dienstag haben sich Unbekannte im Dillhäuserweg in Mengerskirchen an dem Fenster einer Schule zu schaffen gemacht. Die Täter betraten den Schulhof und hebelten ein zum dem Hof gelegenes Fenster auf. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten augenscheinlich von dem Gelände, ohne das Gebäude betreten zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Ohne Führerschein und mit entstempelten Kennzeichen unterwegs, Limburg, Höhenstraße, Mittwoch, 08.07.2020, 18.15 Uhr

(si)Gleich mehrere Straftaten stellten Polizeibeamte am frühen Mittwochabend bei der Kontrolle eines Renault Twingo auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäftes in der Höhenstraße in Limburg fest. Aufgefallen war das Fahrzeug den Beamten, da an dem Twingo Kennzeichen angebracht waren, welche nicht für das Fahrzeug ausgegeben sind. Zudem waren die Kennzeichen entstempelt. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuges sowie des 27 Jahre alten Fahrers stellte sich dann heraus, dass der Mann zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Renault unterwegs war. Der 27-Jährige wurde festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation nach Limburg gebracht. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurden die entstempelten Kennzeichen sichergestellt und gegen den 27-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrererlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

