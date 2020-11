Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, getunter Audi sichergestellt

LengerichLengerich (ots)

Am Samstag (31.10.) haben Beamte der Polizei in Ladbergen an der Lengericher Straße einen Audi A4 Avant angehalten. An dem Wagen waren augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen worden, die nicht zulässig sind. Weil das Fahrzeug unter anderem tiefergelegt und die Abgasanlage manipuliert war, wurde es sichergestellt. Ein Gutachter untersuchte daraufhin den Audi in Bezug auf technische Veränderungen. Das Ergebnis: Der Audi wurde als verkehrsunsicher eingestuft. Die Betriebserlaubnis war wegen der technischen Veränderungen erloschen. Gegen den 21-jährigen Fahrer aus Bad Iburg sowie den 54-jährigen Fahrzeughalter aus Georgsmarienhütte sind Ordnungswidrigkeitenanzeigen erstattet worden.

