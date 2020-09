Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Roller gestohlen

Arnsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr ein Roller in der Straße Mühlenberg gestohlen. Der Roller konnte in der gleichen Straße am Fahrbahnrand wiedergefunden werden. Hier fehlten jedoch einige Teile. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell