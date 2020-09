Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: Ein Einbruch in einen Rohbau auf der Mescheder Straße wurde der Polizei am Montag gemeldet. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 08.40Uhr, brachen die Täter eine Tür auf und entwendeten von der Baustelle sechs hochwertige Arbeitsmaschinen. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Winterberg: Unbekannte Täter hatten es am Wochenende auf den Tresor einer Entsorgungsfirma auf der Straße "Remmeswiese" abgesehen. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 07.20 Uhr, brachen die Täter mehrere Türen der Firma auf. In einem Büro flexten sie den Tresor auf und entwendeten aus diesem das Bargeld. Den Trennschleifer hatten sie vermutlich zuvor auf dem Betriebsgelände gefunden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

