Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrad gegen Auto

Hallenberg (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Hallenberg zog sich bei einem Unfall am Sonntag auf der Hauptstraße in Hesborn schwere Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann um 18.07 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Medelon. Vor dem Motorrad fuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Bad Wildungen. Als das Auto anhielt, um beim Abbiegen in die Straße "Kaltenborn" den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, kam es zum Zusammenstoß. Der 17-järhige wurde durch den Aufprall vom Motorrad geschleudert. Mit schweren Verletzungen blieb er anschließend am Boden liegen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell