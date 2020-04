Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 22.04.2020: Randalierer festgenommen++++Einbruch in Wohnhaus+++Rennradfahrer stürzt

Gießen (ots)

Gießen: Mutmaßlicher Randalierer festgenommen

Einen Schaden von fast 2.000 Euro hat offenbar ein 24 - Jähriger am Dienstag, gegen 19.00 Uhr, in der Georg-Elser-Straße angerichtet. Eine 25 - Jährige war mit ihrem PKW unterwegs, als der Unbekannte in Höhe der Kreuzung (im Bereich eines Discounters) ein Fahrrad auf das Auto der Frau warf. Anschließend soll er noch einen Stein in die Hand genommen und dann gegen das Auto geworfen haben. Der Verdächtige, ein 24 - Jähriger Asylbewerber aus Eritrea konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Brand am Lindenplatz

Eine offenbar unachtsam entsorgte Zigarettenkippe sorgte am Mittwochmittag am Lindenplatz für einen Brand. Gegen 12.00 Uhr hatte ein Unbekannter eine Kippe offenbar hinter einem Stromkasten entsorgt. Offenbar entzündete sich dann der dort abgelegte Müll. Es kam zu einem Schaden an dem Stromkasten und einer Hauswand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

In eine Wohnung sind Unbekannte am Dienstagmittag eingebrochen. Die Unbekannten kamen vermutlich unbemerkt in das Treppenhaus und brachen dann die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung stahlen sie Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Werkzeug, Getränke und Elektronik aus Lagerhalle gestohlen

Sachen im Wert von mehreren Hundert Euro wurden am letzten Wochenende aus einer Lagerhalle im Kiesacker in Alten-Buseck entwendet. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zugang verschafft und brachen noch eine Innentür auf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Laubach: Einbruch in ein Wohnhaus

Durch ein Fenster sind Einbrecher am Dienstag in ein Wohnhaus in der Berliner Straße in Laubach eingebrochen. Die Unbekannten hatten offenbar eine Leiter zum Einstieg in das Einfamilienhaus benutzt. In dem Haus suchten sie in mehreren Zimmern offenbar nach Wertsachen. Sie entwendeten lediglich einen Zettel und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Verteilerkasten beschädigt

Am Dienstag (21.April) zwischen 12.00 und 14.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Verteilerkasten auf einem Feldweg in Rodheim-Bieber. Der Verteilerkasten steht auf einem Feldweg zwischen der Straße "Am Fortberg" und der Kreisstraße Kreisstraße 169. Aus ungeklärter Ursache kam der Unbekannte von dem Feldweg ab und stieß gegen den Verteilerkasten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (21.April) gegen 10.23 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten Ford. Der weiße Transit parkte in Höhe der Hausnummer 93. Offenbar beim Ausparken beschädigte der Unbekannte den Ford an der hinteren Stoßstange. Laut Zeugenhinweisen handelt es sich um einen VW mit KS-Kennzeichen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Radfahrer stürzt

Am Samstag (18.April) gegen 12.30 Uhr kam es auf der Landstraße L3053 zu einem Unfall. Ein 52-jähriger Mann aus Butzbach befuhr die L3053 mit einem Rennrad von Weiperfelden nach Espa. Offenbar übersah ein bislang unbekannter Traktorfahrer den 52-Jährigen und überquerte die Landstraße. Der Radfahrer wich nach rechts in den Graben aus, kam dabei zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Traktorfahrer entfernte sich vom Unfallort. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen Traktor der Marke "Deutz" handeln. Wer kann Hinweise zu dem Traktor oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden-Leihgestern: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr

Zu einem Spiegelschaden kam es am Dienstag (21.April) gegen 07.40 Uhr auf der Landstraße L3130 zwischen Leihgestern und Langgöns. Gegen 07.40 Uhr kam ein Unbekannter einer 24-jährigen Frau aus Langgöns entgegen und geriet auf die Gegenspur. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Vermutlich handelt es sich um ein dunkles Fahrzeug. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem unbekannten Fahrer machen? Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden-Leihgestern: Ford beschädigt

Eine 52-jährige Frau befuhr am Dienstag (21.April) gegen 14.10 Uhr die Waldstraße in Richtung Gießener Straße. Offenbar beim Vorbeifahren stieß sie in Höhe der Hausnummer 16 gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Rabenau: Historische Mauer beschädigt

Offenbar beim Wenden beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montag (20.April) 18.00 Uhr und Dienstag (21.April) 08.00 Uhr eine historische Bruchsteinmauer in der Gießener Straße in Londorf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort und kam nicht seinen rechtlichen Pflichten nach. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

