Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Brand in der Justizvollzugsanstalt

WerlWerl (ots)

Zu einem Brand in der Justizvollzugsanstalt in Werl ist es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, gekommen. In der Schneiderei war eine Palette mit Stoffballen in Brand geraten. Ursächlich ist nach Ermittlungen der Polizei wahrscheinlich ein technischer Defekt in einem Stromkasten, der direkt neben den Ballen angebracht war. Der entstandene Sachschaden wird auf 20000 bis 30000 Euro geschätzt. (wo)

