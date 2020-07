Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Dienstag, 18:15 Uhr, und Mittwoch, 8:30 Uhr, Zugang zu einem Ladengeschäft in der Jettinger Straße in Gäufelden-Öschelbronn. Durch den Täter wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Münzgeld in Höhe von etwa zehn Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gäufelden nimmt unter Tel. 07032 95491 0 Zeugenhinweise entgegen.(sh)

