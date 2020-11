Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall

LippstadtLippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:35 Uhr, ist an der Kreuzung von Overhagener Straße und Erwitter Straße eine 76-jährige Frau leicht verletzt worden. Die Lippstädterin war auf der Erwitter Straße unterwegs und wollte nach links in die Overhagener Straße abbiegen. Als die Ampel für ihre Fahrtrichtung auf Grün sprang, fuhr sie an und lenkte ein. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Toyota der Frau kollidierte mit dem Opel eines 46-jährigen Mannes aus Anrode. Mit einem Rettungswagen wurde die Lippstädterin zur ambulanten Behandlung leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (wo)

