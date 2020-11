Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Aggressor beleidigt Passant als "Neger": Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

BremenBremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 04.11.2020 / 18:00 Uhr

Ein 56-jähriger Serbe hat einen 28-jährigen Passanten wegen dessen dunklen Hautfarbe im Bremer Hauptbahnhof beleidigt: Er soll ihn lauthals als "Neger" beschimpft haben, der in "sein Land zurückgehen solle." Dabei zeigte er auch noch den Hitlergruß und schrie "Sieg heil".

Bundespolizisten nahmen den 56-Jährigen fest. Dabei kam heraus, dass dieser bei der Bundespolizei auch in Düsseldorf, Hamburg und Flensburg nach rund 60 Anzeigen "quer durch das Strafgesetzbuch" bekannt ist. Zudem lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen zum Antritt einer viermonatigen Freiheitsstrafe gegen ihn vor - ebenfalls wegen Beleidigung.

Übrigens ist der 28-jährige Passant, den der Serbe wegen dessen dunklen Hautfarbe so lautstark zum Verlassen des Landes aufgefordert hatte, deutscher Staatsangehöriger und wurde in Bremen geboren. Und der junge Mann hatte dem Serben noch am Morgen fünf Euro geschenkt, als der 56-Jährige am Hauptbahnhof bettelte.

Unter diesen Umständen war es für die Bundespolizisten eine besondere Freude, den Aggressor sofort hinter schwedische Gardinen bringen zu können. Der 56-Jährige erhielt weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen

Pressesprecher

Holger Jureczko

Telefon: 0421 16299-604 o. Mobil: 0173 678 3390

E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell