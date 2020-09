Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall zwischen Radfahrern

Papenburg (ots)

Am Donnerstagmittag ist es gegen 13.40 Uhr auf dem Radweg der Moorstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein Kind zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Das Kind befuhr mit seinem Rad den linken Radweg der Moorstraße in Richtung Friederikenstraße, als ihm in Höhe des Wachholderwegs eine ca. 16-17- jährige Radfahrerin entgegenkam. Die Radfahrerin stieß gegen das Fahrrad des Jungen. Dieser stürzte von seinem Rad, fiel auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Radfahrerin hielt noch kurz an und setzte ihren Weg dann fort. Sie war mit einem Hollandrad unterwegs. An dem Fahrrad des Kindes entstand leichter Sachschaden.

Zeugen, insbesondere die jugendliche Radfahrerin, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

