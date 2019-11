Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Kämpfelbach (ots)

Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmittag 12:00 Uhr kam es in der Heinestraße in Kämpfelbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei einen geparkten PKW Volvo und verursachte einen Schaden von ca. 1.200 Euro. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Personen die den Vorfall beobachtet oder verdächte Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

