Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Streit

WarsteinWarstein (ots)

Wegen eines Mund-Nasen-Schutzes ist es am Donnerstag, gegen 16:05 Uhr, an der Bushaltestelle "Am Markt" zu einem Streit gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Warstein war in einen Bus eingestiegen, ohne die Bedeckung zu tragen. Auf die Aufforderungen des Busfahrers reagierte der augenscheinlich betrunkene Mann nicht. Der Streit eskalierte außerhalb des Fahrzeugs und es kam zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei zeigte sich der 44-Jährige uneinsichtig. Er wurde in Gewahrsam genommen. (wo)

