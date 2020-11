Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Verkehrsunfall

WelverWelver (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, ist es an der Kreuzung von Uferstraße, Werler Straße, Stemmerk und "Am Zollbaum" zu einem Unfall gekommen. Eine 69-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Uferstraße in Richtung Scheidingen. In Höhe der Werler Straße nahm ihr ein 78-jähriger Kamener mit seinem Ford die Vorfahrt. Er bog aus der Werler Straße auf die Uferstraße ab. Die Citroen-Fahrerin versuchte noch auszuweichen. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 69-Jährige konnte dieses nach ambulanter Behandlung leicht verletzt wieder verlassen. Die beiden Insassen des Ford wurden unverletzt entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 12500 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell