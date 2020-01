Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Raub auf Spielhalle

Emmerich (ots)

In der Nacht auf Freitag (17. Januar 2020) gegen 00:15 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Spielcasino an der Christoffelstraße und versuchte, eine Geldkassette an sich zu nehmen. Ein 60-jähriger Zeuge, der sich in der Spielhalle befand, konnte ihn durch beherztes Eingreifen jedoch erfolgreich daran hindern. Er versuchte auch, dem Täter den Schal, welcher er zur Vermummung vor dem Gesicht trug, zu entreißen. Der Unbekannte stach dem Zeugen daraufhin mit einem Messer in den Oberarm und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der erfolglose Räuber ohne Beute in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt und ca. 160 groß. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze sowie einen schwarzen Schal vor dem Gesicht. Gesucht wird allerdings auch ein weiterer Zeuge, der sich während der Tat in der Spielhalle aufgehalten hat. Der Mann soll polnischer Abstammung sein, zwischen 30 und 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und blonden, kurzen Haaren. Er wird gebeten, sich bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

