Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Lkw aufgebrochen und Diesel abgeschlaucht (04.12.-06.12.2020)

ImmendingenImmendingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, einen Lkw aufgebrochen, der auf einem Parkplatz kurz nach dem Ortsausgang von Immendingen-Zimmern in Richtung Geisingen an der Bundesstraße 311 abgestellt war. Zudem schlauchten die Diebe rund 300 Liter Diesel aus dem Tank des Lastwagens ab. Mit einem unbekannten Werkzeug hatte der Täter zuvor gewaltsam die Fahrertür sowie den Tankdeckel geöffnet. Aus dem Inneren des Lkw entwendete der Unbekannte einen Fernseher, ein Handyladekabel sowie einen Korb mit Wäsche. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, oder an den Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell