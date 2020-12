Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Alkoholisiert Unfall verursacht (06.12.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht hat ein 56-jähriger Autofahrer am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, an der Kreuzung Schützenstraße / Kronenstraße, als der Mann auf ein Fahrzeug auffuhr, welches wegen einer roten Ampel an der Kreuzung gestanden ist. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem 56-Jährigen Alkoholgeruch wahr, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Aus diesem Grund brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe.

