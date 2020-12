Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogen mit Pedelec unterwegs

BocholtBocholt (ots)

Ein folgenreiches Ende hat die Fahrt mit einem Pedelec am Montag in Bocholt für einen 36-Jährigen genommen. Der Mann war Polizeibeamten aufgefallen, als er gegen 22.15 Uhr den Radweg an der Petersfeldstraße befuhr - und das augenscheinlich deutlich schneller als mit 25 km/h. Die für ein Zweirad mit derartiger Geschwindigkeit erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Bocholter nicht vorweisen, ebenso wenig einen Versicherungsnachweis. Ein Drogentest schlug bei dem Fahrer positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC und andere Stoffe. Beim Überprüfen des Rades stellte sich zudem heraus, dass die Tachoeinheit nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Beamten stellten das Pedelec sicher und fertigten eine Strafanzeige. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen.

