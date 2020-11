Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Opel Adam gestohlen

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, wurde ein unverschlossener schwarzer Pkw Opel Adam aus einer unverschlossenen Garage an der Nordstraße entwendet. Der Wert des Pkws mit BOR-Kennzeichen wird mit ca. 7.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell