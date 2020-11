Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - GPS-Empfänger abmontiert

SüdlohnSüdlohn (ots)

In Südlohn ist es in den vergangenen Tagen zu einem weiteren Diebstahl von Steuerungstechnik aus einer Landmaschine gekommen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Freitag im Bereich der Bauerschaft Venn: Unbekannte Täter montierten den GPS-Empfänger ab, der auf dem Dach eines Traktors befestigt war. Wie berichtet, war es zu einem ähnlich gelagerten Fall auf einem Hof an der Borkener Straße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

