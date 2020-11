POL-ST: Neuenkirchen, Unfall mit drei Schwerverletzten

Polizei Steinfurt

Auf der B 70 hat sich am Samstagmorgen (21.11.2020) an der Anschlussstelle Catenhorn/Bauernschaftsstraße gegen 08.35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Notarzt wurde zur Behandlung von drei Schwerverletzten mit einem Rettungshubschrauber herbeigeflogen. Die Straße musste für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden. Eine 26-jährige Rheinenserin fuhr ersten Zeugenaussagen sowie der Spurenlage zufolge mit ihrem VW auf der B 70 in Richtung Neuenkirchen. In Höhe der Anschlussstelle bog sie nach links in die Bauernschaftsstraße ab. Jedoch kam ihr in dem Moment ein 42-jähriger Autofahrer aus Nordwalde mit seinem Opel entgegen. Bei Abbiegen kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Die 26-Jährige, der 42-Jährige sowie seine 36-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften und Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste von ausgelaufenem Motoröl gereinigt werden. Es war auch Öl auf den Grünstreifen gelangt, so dass die untere Wasserschutzbehörde zum Unfallort gerufen wurde. Die Unfallstelle war zwischen Anschlussstelle Catenhorn und Kalkwerk bis zum Ende der Arbeiten in beide Fahrrichtungen gesperrt.

