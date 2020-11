Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (19.11.2020) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 22.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ledde an der Ledder Dorfstraße eingestiegen. Wie die Täter genau in das Haus gelangten, ist unklar. Die Polizeibeamten konnten jedoch an der Terrassentür zahlreiche Hebelspuren feststellen. Die Eindringlinge durchwühlten ersten Erkenntnissen zufolge die Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Nach Angaben der Bewohner entwendeten sie aus einem Schlafzimmer eine Spielkonsole sowie einen höheren Bargeldbetrag. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Lengerich bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

