Polizei Bonn

POL-BN: Schweinheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 06.05.2020 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Stadtwald" in Schweinheim ein: Die Unbekannten suchten zunächst das Grundstück des Hauses auf und verschafften sich nach der Spurenlage durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre Zugang in die Zimmer. Ein Zeuge wurde gegen 16:10 Uhr auf das Geschehen aufmerksam und hörte noch, dass Personen aus dem Haus über das Grundstück davonliefen. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Unbekannten, zu denen derzeit auch keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

