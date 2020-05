Polizei Bonn

POL-BN: Raubdelikt in Bonn-Beuel - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 07.05.2020 kam es in Bonn-Beuel im Bereich der Haltestelle "Vilich-Müldorf" zu einem Raubdelikt: Gegen 01:55 Uhr stieg ein 22-Jähriger an der Haltestelle aus der Bahn aus und ging in Richtung des kleineres Waldstückes gegenüber der Haltestelle. Hier kamen fünf ihm unbekannte Personen auf ihn zu und forderten ihn sofort auf, seine "Wertgegenstände" auszuhändigen. Als der 22-Jährige hierauf zunächst nicht einging, schlugen die Unbekannten auf den Geschädigten ein und verletzten ihn leicht. Der junge Mann ging zu Boden - die Täter entwendeten ihm neben einem Smartphone und einer Geldbörse auch eine Musikbox und flüchteten dann in Richtung der Haltestelle. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Beschuldigten, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

Alle zwischen 20-25 Jahre alt ca. 180 cm groß männlich deutsch mit Südländischem Akzent

Eine Person wird als dunkelhäutig beschrieben.

Der 22-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und sucht selbstständig einen Arzt auf. Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

