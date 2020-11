Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu.; Zeugen nach Einbruchserie gesucht

Steinfurt-Bu.Steinfurt-Bu. (ots)

Seit knapp drei Monaten hat es im Stadtgebiet von Burgsteinfurt 18 Einbrüche in Büros gegeben. Die Tatorte befinden sich alle in einem Umkreis von einem Kilometer im Innenstadtbereich. Der Täter war unter anderem in Schulen, Ämtern, Altenheimen und in einem kirchlichen Gemeindezentrum aktiv. Er hebelte in den meisten Fällen Türen und Schränke auf und erlangte diverses Diebesgut. Darunter befanden sich unter anderem Computer, Handys, eine Kamera, Kameraequipment und Bargeld. In mehreren Fällen hat es Kontakt zum Täter gegeben. Die Zeugen beschreiben den Einzeltäter wie folgt: Er ist etwa 20 - 30 Jahre alt und 1,65 - 1,75 Meter groß. Der Mann sieht südländisch aus, war bei den Taten meistens dunkel gekleidet und trug einen Rucksack bei sich. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich in allen Fällen um ein und denselben Täter handelt. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht. Wenn Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben oder in Zukunft machen, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. Bei aktuellen Beobachtungen können Sie auch jederzeit die 110 wählen.

